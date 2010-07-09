СБУ затримала екс-заступника керівника Нафтогазу
15:01, 09 липня 2010Політика
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За “низку зловживань в економічній сфері”...
|Ігор ДІДЕНКО
Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело, близьке до СБУ.
За словами співрозмовника агентства, І.ДІДЕНКА було затримано за “низку зловживань в економічній сфері”.
Як повідомляв УНІАН, 11 червня голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом нанесення Державі Україна збитків у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу за позовом компанії “РосУкрЕнерго” до НАК “Нафтогаз України”.
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