Саакашвілі - в Києві, лише щоб привітати Януковича з днем народження?

Президент Грузії Михайло Саакашвілі перебуває в Україні з одноденним візитом.

Про це "Українській правді" повідомив посол Грузії Григол Катамадзе.

"Президент Грузії перебуває в Україні з одноденним робочим візитом у Києві", - сказав посол.

"Президент Грузії обов`язково буде зустрічатися із президентом України", - додав він.

Відповідаючи на запитання, чи присвячений візит до дня народження Януковича, Катамадзе відповів:

"Президент Грузії обов`язково привітає президента України із днем народження".

"Більше ніяких зустрічей не передбачається. Це одноденний робочий візит в Україну", - додав він.