Саакашвілі - в Києві, лише щоб привітати Януковича з днем народження?
16:43, 09 липня 2010Політика
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Більше ніяких зустрічей не передбачається
Президент Грузії Михайло Саакашвілі перебуває в Україні з одноденним візитом.
Про це "Українській правді" повідомив посол Грузії Григол Катамадзе.
"Президент Грузії перебуває в Україні з одноденним робочим візитом у Києві", - сказав посол.
"Президент Грузії обов`язково буде зустрічатися із президентом України", - додав він.
Відповідаючи на запитання, чи присвячений візит до дня народження Януковича, Катамадзе відповів:
"Президент Грузії обов`язково привітає президента України із днем народження".
"Більше ніяких зустрічей не передбачається. Це одноденний робочий візит в Україну", - додав він.
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