У БЮТ кажуть, що Янукович знайшов спосіб розрахуватися зі Стельмахом

У БЮТ вважають, що законом, що подовжив повноваження чинного голови Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ розрахувався з ним за підтримку на президентських виборах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко.

У БЮТ вважають, що В.СТЕЛЬМАХ підтримував В.ЯНУКОВИЧА “свідомо шляхом дестабілізації соціально-економічної ситуації в Україні”.

У прес-службі наголошують, що Блок Юлії Тимошенко і раніше неодноразово звертав увагу громадян, що протягом 2008-2009 років В.СТЕЛЬМАХ за вказівками тодішнього Президента Віктора ЮЩЕНКА “штучно нищив національну валюту, обвалював її курс до долара та євро, що значно ускладнювало соціально-економічну ситуацію в Україні, поглиблювало кризу, врешті-решт суттєво било по кишенях простих українців”. “А відповідальність за це пропагандистська машина ЮЩЕНКА та ЯНУКОВИЧА по-лицедійськи перекладала на ТИМОШЕНКО»,- зазначають у БЮТ.

У блоці переконані, що дії В.СТЕЛЬМАХА на посаді голови НБУ були “спільною передвиборчою технологією ЮЩЕНКА та ЯНУКОВИЧА, які гуртом боролися проти Юлії ТИМОШЕНКО”.

При цьому, зазначають вуБЮТ, окрім політичних дивідендів “причетні до оборудок НБУ особи ще й непогано заробили на махінаціях Нацбанку із рефінансуванням комерційних банків, які, в свою чергу, теж були чинником, що сприяв послабленню гривні”.