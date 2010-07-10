БЮТ може відкликати свої поправки до законопроекту про референдум

Фракція БЮТ готова відмовитись від своїх поправок до закону «Про всеукраїнський референдум», якщо парламент врахує всі зауваження юридичного управління Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора під час пленарного засідання заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Він нагадав, що поправки юридичного управління приводять цей законопроект у відповідність до Конституції та вказують на неможливість ухвалення нової редакції Конституції на референдумі без участі Верховної Ради.

У свою чергу, голова фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ зауважив, що необхідно буде о 18.00 чи о 18.15 закрити пленарне засідання і повернутися до розгляду відповідного законопроекту вже завтра.

Його пропозицію підтримав голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, який нагадав, що зранку парламент не приймав рішення, щоб працювати до повного розгляду законопроекту про референдум.