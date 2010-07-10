В ЄЦ стверджують, що Балога в колишнє крісло Шуфрича не сяде

Член партії «Єдиний Центр», народний депутат від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Михайло ПОЛЯНЧИЧ відкидає можливість входження депутатів від ЄЦ до складу коаліції в обмін на призначення лідера партії Віктора БАЛОГИ міністром з питань надзвичайних ситуацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ПОЛЯНЧИЧ заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами М.ПОЛЯНЧИЧА, наразі поки не йде мова про можливість входження депутатської групи «Єдиний Центр» до коаліції.

«Ви знаєте, що Віктор Іванович (БАЛОГА – УНІАН) на хабарі не є дрібний чоловік, так що це є виключене питання», - сказав М.ПОЛЯНЧИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 липня, Верховна Рада України звільнила Н.ШУФРИЧА з посади міністра з питань надзвичайних ситуацій.

Учора Президент своїм указом призначив Н.ШУФРИЧА заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони.

Коментуючи ці події, народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО не виключив, що звільнення Н.ШУФРИЧА може бути пов’язано з підготовкою цієї посади як «хабара» одній із депутатських груп за входження до складу коаліції. Він припустив, що це може бути «0група В.БАЛОГИ».