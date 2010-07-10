Медведєв хоче неформальності: сидіти в краватках просто мука

На неформальному форумі керівників країн – учасниць Співдружності незалежних держав, що відкрився в Лівадійському палаці в Ялті, головує глава Російської держави Дмитро МЕДВЄДЄВ. На його думку, лідери мають непоганий привід для зустрічі.

Д.МЕДВЕДЄВ заявив, що зустріч має відносно формальний характер, тому що присутні на ній лідери - в краватках, і висловив сподівання, що вона також буде дещо неформальною. «Сподіваюся, без краваток, тому що сидіти в краватках просто мука», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ (у Ялті сьогодні дуже спекотно).

Зустріч триватиме близько години, трансляції для журналістів немає.