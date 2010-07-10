Над законопроектом про місцеві вибори нардепи сидітимуть до завтра?

Парламент розглянув 300 з 1336 поправок до законопроекту "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час в основному троє депутатів з фракції “Наша Україна – Народна самооборона”: Олександр ЧОРНОВОЛЕНКО, Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ та Микола КАТЕРИНЧУК наполягають на ухваленні внесених ними поправок до законопроекту. Однак парламент відмовляється підтримати ці поправки.

Народний депутат від НУ-НС Юрій КАРМАЗІН заявив, що не наполягатиме на запропонованих ним поправках до законопроекту, але докладе всіх зусиль, щоб закон про місцеві вибори не набув чинності, оскільки містить багато норм, які не відповідають Конституції України.

Депутати також не підтримали низку поправок, які стосувалися участі у місцевих виборах блоків, тому в законопроекті залишається норма про те, що у виборах можуть брати участь тільки політичні партії, а не блоки.

Розгляд законопроекту розпочався о 15 годині. Як ВР вирішила раніше, сьогодні робота триватиме до остаточного вирішення усіх запланованих питань. У порядку денному - ще один закон про створення сприятливих умов для забезпечення аграрного сектору нафтопродуктами, за який депутати не бралися.