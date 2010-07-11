В Азарова надумали звільнити ще трьох віце-прем'єрів?

У надрах Кабміну виникла ідея зменшення складу уряду.

Не підлягає відновленню пост віце-прем`єра з гуманітарних питань, звільнений Володимиром Семиноженком, а також можуть потрапити під скорочення ще три віце-прем`єра з решти шести, повідомляє "Дзеркало тижня".

"Залишитися можуть Андрій Клюєв, Борис Колесников та Сергій Тігіпко", - йдеться в повідомленні.

Можливо, будуть об`єднані й деякі міністерства.

"Чи змінить у вересні Тетяна Бахтєєва міністра охорони здоров`я Зіновія Митника, Віктор Балога - екс-главу МНС Нестора Шуфрича, Олександр Кузьмук - міністра оборони Михайла Єжеля, президенту Віктору Януковичу і прем`єру Миколі Азарову ще належить вирішити за час літнього затишшя", - зазначається в повідомленні.

Українська правда