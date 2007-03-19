Азаров шкодує, що Свірський замок - не його

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ заявляє, що «не має і не може мати» ніякого відношення до Свірського замку у Львівській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства фінансів, так М.АЗАРОВ прокоментував повідомлення ряду інтернет-сайтів про те, що він має намір узяти в концесію пам`ятник середньовічної архітектури Свірський замок, розташований на півдні Львівської області.

Разом з тим перший віце-прем`єр подякував інтернет-сайтам, що поширили таку інформацію. «Тепер знаю історію ще однієї прекрасної визначної пам`ятки України. Навіть шкодую, що не маю і не можу мати до замку відношення. Можливо, це такий оригінальний спосіб привернути мою увагу, увагу потенційних інвесторів до справді величезної проблеми збереження історичних, архітектурних визначних пам`яток. Тільки не впевнений, що це слід робити шляхом концесії чи оренди загальнонаціонального надбання», - цитує М.АЗАРОВА прес-служба.

Він переконаний в необхідності створити механізми, які б «зацікавили об`єднувати зусилля держави, меценатів та інвесторів вкладати гроші в культурно-туристичну сферу для відродження і збереження історичних визначних пам`яток по всій Україні».

*** Свірський замок (XV - XVII ст.) - унікальний пам`ятник оборонної архітектури. Будувався як фортеця, але після реконструкції в XVII столітті втратив свій початковий страхітливий вигляд. Біля замку розташований величний костьол Успіння Пресвятої Богородиці.