Ющенко попередив Кабмін і Нафтогаз, що може бути великий скандал

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що жодне рішення, яке стосується енергетичного сектору України не може прийматися без участі глави держави та Ради національної безпеки і оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на політичних консультаціях у Секретаріаті Президента.

“Без санкцій Президента угод енергетичного характеру, міжнародного характеру, без санкцій РНБО, без аналітичного рішення в цьому колі, підписано бути не може”, - сказав В.ЮЩЕНКО. Глава держави наголосив, що якщо в енергетичній системі України “закулісно кимось будуть вичинені дії, які формують її як систему, яка втрачає ключові національні пріоритети”, то він буде виносити це питання на публічне обговорення.

В.ЮЩЕНКО також зазначив, що якщо буде підтверджена інформація, що НАК «Нафтогаз України» віддала функції з транспортування природного газу російській компанії «Чорноморнафтогаз», то “буде великий скандал”. “Ті матеріали, які до нас надходять і по “Чорноморнафтогаз”, якщо це буде правда, то це буде великий скандал”, - сказав Президент України. Він зазначив, що у цьому питанні “забавок не може бути ніяких”.

“Якщо мова іде про те, що транзитна сфера України сьогодні перебуває в такій ситуації, що вона декількома місяцями відділена від банкрутства, то я скажу, хто автори цього банкрутства і я його не допущу”, - додав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час політичних консультацій лідер БЮТ заявила, що НАК «Нафтогаз України» віддала функції з транспортування природного газу російській компанії «Чорноморнафтогаз». Звертаючись до Президента В.ЮЩЕНКА, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що уряд, який не зміг віддати Росії газотранспортну систему, пішов іншим шляхом – «Нафтогаз України» підписав угоду, відповідно до якої функції з транспортування газу перейшли іншій, неукраїнській компанії. На прохання Президента лідер БЮТ уточнила назву цієї компанії - «Черноморнафтогаз».

У прес-центрі НАК "Нафтогаз України" повідомили, що інформація, озвучена Ю.ТИМОШЕНКО, не відповідає дійсності, і, як і раніше, газотранспортною системою України управляє дочірня компанія НАК "Нафтогаз України" – "Укртрансгаз".

Довідка УНІАН. Оператором газотранспортної системи України є ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз України". Компанія експлуатує 36,6 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відводів.