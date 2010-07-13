З вулкана, який посадив усю європейську авіацію, тепер іде пара
21:12, 13 липня 2010Політика
1134 0
Та й сусідній не викликає тривоги
Виверження вулкана Ейяф`ятлайокудль в Ісландії, яке створило величезні проблеми для європейського авіасполучення навесні, схоже, завершилося.
Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на заяву вчених.
Зараз із жерла вулкана вивергається вже не вулканічний попіл, а пара. “Не можна виключити можливості відновлення його активності, але цього разу вона, швидше за все, закінчилася», - повідомив співробітник Сейсмологічного інституту в Упсалі Рейнір БЕДВАРССОН.
Він також відзначив, що, як показують виміри шведських станцій, найближчий вулкан Катла, подальшого виверження якого так побоювалися, не показує ніяких ознак активності.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter