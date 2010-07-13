З вулкана, який посадив усю європейську авіацію, тепер іде пара

Виверження вулкана Ейяф`ятлайокудль в Ісландії, яке створило величезні проблеми для європейського авіасполучення навесні, схоже, завершилося.

Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на заяву вчених.

Зараз із жерла вулкана вивергається вже не вулканічний попіл, а пара. “Не можна виключити можливості відновлення його активності, але цього разу вона, швидше за все, закінчилася», - повідомив співробітник Сейсмологічного інституту в Упсалі Рейнір БЕДВАРССОН.

Він також відзначив, що, як показують виміри шведських станцій, найближчий вулкан Катла, подальшого виверження якого так побоювалися, не показує ніяких ознак активності.