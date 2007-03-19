Якщо завтра коаліція не підтримає у Верховній Раді кандидатуру Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ, опозиція залишить сесійну залу. Про це заявив сьогодні журналістам заступник керівника фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, таку позицію підтримав і лідер фракції «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО. За його словами, якщо не буде результативного голосування, то не може бути результативної роботи Верховної Ради.

О.ТУРЧИНОВ також наголосив, що «критерієм і показником» того, наскільки коаліція хоче нормальної роботи в парламенті, є голосування по першому питанню порядку денного – щодо кандидатури В.ОГРИЗКА.

Заступник голови фракції Партії регіонів України Михайло ЧЕЧЕТОВ після засідання робочої групи в інтерв’ю журналістам зазначив, що не досягнуто домовленостей щодо голосування за кандидатуру В.ОГРИЗКА. За його словами, зараз продовжуються консультації на найвищому рівні.

Він також наголосив, що коаліція визнає, що «право “першої ночі” належить Президенту країни» щодо внесення кандидатури на посаду міністра закордонних справ.

Водночас, М.ЧЕЧЕТОВ вважає, що кандидатура була підібрана невдало, оскільки є немало людей і в опозиції, які неоднозначно ставляться до кандидатури В.ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ.

М.ЧЕЧЕТОВ висловив сподівання, що В.ОГРИЗКО, розуміючи ситуацію, яка склалася, може сам заявити про зняття своєї кандидатури.

Разом із тим він зазначив, що на сьогодні В.ОГРИЗКО «вагається» щодо можливості прийняття такого рішення.

Водночас, лідер фракції «Наша Україна» В.КИРИЛЕНКО заявив, що ні Президент Віктор ЮЩЕНКО не відкличе кандидатуру В.ОГРИЗКА, ні він сам не відмовиться від балотування. За його словами, коаліція видає бажане за дійсне.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня після зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ заявив про досягнення домовленості розглянути президентську кандидатуру на посаду міністра закордонних справ у парламенті.

Наступного дня Верховна Рада під час розгляду питання призначення В.ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ вирішила перенести це питання на вівторок, 20 березня. Таке рішення підтримали фракції більшості.