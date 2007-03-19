Прем’єр-міністр України висловив співчуття у зв’язку із загибеллю російських гірників

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив співчуття голові уряду Російської федерації Михайлу ФРАДКОВУ у зв’язку із трагічною загибеллю гірників на шахті „Ульяновская” у Кемеровській області. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів України.

„Від імені уряду України і від себе особисто висловлюю глибокі співчуття. Щиро сумуємо разом із рідними і близькими загиблих шахтарів і поділяємо біль непоправної втрати”, - йдеться у жалобній телеграмі, надісланій на ім’я М.ФРАДКОВА.

Як повідомляв УНІАН, за уточненими даними, сьогодні під час вибуху в кемеровській шахті "Ульяновська" загинув 61 шахтар, ведуться пошуки ще 64 чоловік, які перебували в шахті на момент вибуху. За даними управління МНС, на поверхню були виведені 75 гірників.