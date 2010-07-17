Тимошенко зустрілася з «дурдомівцями» (фото)

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко зустрілася зі своїми прихильниками з інтернету.

Зустріч з авторами сайту "Дурдом" відбулася в п`ятницю в одному з ресторанів Києва.

Крім Тимошенко на заході були присутні депутати від БЮТ Віталій Чепинога, Олександр Абдуллін, Олександр Сочка і Володимир Філенко.

Як відомо, ініціатором зустрічі виступила автор під ніком Ivanovna.

За словами джерел, метою зустрічі Тимошенко було спілкування з ініціативними людьми.

"Іванівна" закликала екс-прем`єра об`єднатися зі своїми прихильниками, і разом боротися за владу.

У свою чергу, Тимошенко запропонувала користувачам сайту і особисто "Іванівні" зустрітися.

"Я пишу цей лист не просто так, "щоб було"... Я дуже хочу зустрітися з усіма вами - із щирими, гарними, талановитими і розумними людьми з "Дурдому", - підкреслила вона.

Українська правда

Фото з форуму сайту "Дурдом"