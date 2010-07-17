Патріарх Кирил завітає на Південмаш

Під час архипастирського візиту в Україну 20-28 липня 2010 року патріарх Московський КИРИЛ відвідає Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова.

Відвідини підприємства входять у програму візиту, розміщену на сайті «Патріарх в Україні».

Згідно з програмою, у вівторок, 20 липня, після прибуття в Одесу, Патріарх КИРИЛ відвідає Свято-Успенський кафедральний собор і Свято-Успенський чоловічий монастир.

21 липня відбудеться освячення Спасо-Преображенського собору м. Одеси.

22 липня Патріарх КИРИЛ відвідає Одеську національну юридичну академію і зустрінеться з громадськістю міста в Національному академічному театрі опери і балету.

У суботу, 24 липня, предстоятель РПЦ прибуде в Дніпропетровськ, де після відвідин Свято-Троїцького кафедрального собору в будинку єпархіального управління відбудеться зустріч з духівництвом Дніпропетровсько-Павлоградської єпархії. Також цього дня в Севастопольському парку він покладе вінок до монумента героям російський-турецької війни.

Суботня програма припускає відвідини державного підприємства "Виробниче об`єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова". На підприємстві предстоятель РПЦ зробить закладку капсули з пам`ятною грамотою. Увечері Патріарх КИРИЛ відвідає Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара.

В неділю, 25 липня, патріарх здійснить Божественну літургію в Спасо-Преображенському кафедральному соборі Дніпропетровська. Вдень відбудеться покладання вінка до Меморіалу Слави і відвідини обласної лікарні ім. І.І. Мечникова, після чого Предстоятель Російської Церкви вилетить до Києва.

Після прибуття до Києва Святійший Патріарх попрямує в Свято-Успенську Києво-Печерську лавру.

26 липня 2010 року під головуванням патріарха КИРИЛА в Києво-Печерській лаврі пройде засідання Священного синоду РПЦ.

У вівторок, 27 липня, Предстоятель здійснить урочистий молебень на Володимирській гірці і відвідає Іонінський чоловічий монастир. Увечері він очолить всюнічну службу в Києво-Печерській Лаврі.

28 липня на Соборній площі Лаври Предстоятель РПЦ здійснить Божественну літургію. Цього ж дня патріарх КИРИЛ повернеться до Москви.