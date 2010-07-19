Екс-міністр юстиції думає, що коаліція підклала свиню Януковичу
Оніщук нагадав про терміни
Скасування політичної реформи 2004 року може призвести до обмеження загального строку каденцій нинішнього Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.
Про це заявив президент Інституту правової політики, екс-міністр юстиції Микола ОНІЩУК, повідомили УНІАН у прес-службі інституту.
«Народні депутати парламентської коаліції, що підписали конституційне подання та звернулися до Конституційного Суду України щодо визнання неконституційності закону №2222, заклали міну під загальний строк повноважень нинішнього Президента України», - вважає М.ОНІЩУК.
За його словами, у випадку ухвалення рішення КС щодо визнання неконституційності Закону України № 2222 від 08 грудня 2004 року в Україні може виникнути конституційний колапс. «Оскільки з моменту оголошення рішення КС щодо неконституційності закону № 2222, Верховна Рада України втратить ряд повноважень, визначених Конституцією України, які були набуті нею (ВР) відповідно до цього закону», - наголосив екс-міністр. Зокрема, зазначив він, мова йде про право формувати уряд.
«Подібна річ може трапитися із повноваженнями діючого Президента України. Оскільки він не зможе набути, а відповідно, і здійснювати ті повноваження, які на момент його обрання Президентом України за чинною Конституцією, у нього відсутні. Іншими словами, мандат від народу на здійснення яких ним не був отриманий», - зауважив М.ОНІЩУК.
«Це означає, що неминучим є проведення дочасних парламентських та президентських виборів з метою набуття Верховною Радою та Президентом України повноважень за Конституцією 1996 року. В свою чергу, це обмежить загальний строк можливих каденцій нинішнього Президента», - пояснив М.ОНІЩУК.
Зокрема, частина 3 ст.103 Конституції України вказує, що «одна й та сама особа не може бути Президентом України більше, ніж два строки підряд».