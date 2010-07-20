Регіонали обіцяють нардепам ще три роки в обмін на "Конституцію Кучми"?

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО заявляє, що фракції КПУ і Блоку Литвина разом із депутатами-перебіжчиками можуть проголосувати за повернення редакції Конституції України 1996 року у разі, якщо їм будуть надані гарантії, що наступні вибори до парламенту відбудуться у 2015 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО заявив сьогодні під час брифінгу.

За словами віце-спікера, на даний час розробка такого варіанту відбувається у фракції Партії регіонів.

«Частина Партії регіонів говорить про те, що стовідсотковий варіант є повернення до Конституції 1996 року за умови, якщо комуністам, Блоку Литвина і перебіжчикам пообіцяють, що у Перехідних положеннях буде записано, що наступні парламентські вибори відбудуться одночасно з президентськими у 2015 році, і тоді вони проголосують за імплементацію відповідного рішення Конституційного Суду», - сказав М.ТОМЕНКО.

Водночас віце-спікер висловив сподівання, що усі депутати від Блоку Литвина, КПУ і перебіжчики - «не такі політичні хабарники» і погодяться на трирічне продовження своєї діяльності, аби подарувати нинішній владі президентську республіку.

«Я не вірю в це і вважаю, що здоровий глузд і необхідність збереження парламенту як інституту демократичного буде переважати», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він також висловив сподівання, що Конституційний Суд за поданням 252 народних депутатів щожо політичної реформи ухвалить адекватне рішення. «Якщо Конституційний Суд додумається ухвалити рішення про незаконність внесення змін до Конституції 8 грудня 2004 року, то у нас заберуть майже 6 років життя», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він нагадав, що у 2004 році за внесення змін до Конституції голосували переважно ті депутати, які нині входять до коаліції. «Якщо на 6-й рік вони зрозуміли, що діяли незаконно, то український народ від цього не повинен страждати», - сказав він.

М.ТОМЕНКО наголосив, що шлях подарувати Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ президентську республіку всупереч Конституції є хибним.

«Я думаю, що Партія регіонів зрозуміє, що не можна віддавати владу Адміністрації Президента… Це буде означати, що ні парламент, ні уряд нікому не потрібні. Я не думаю, що уряд Миколи АЗАРОВА і всі віце-прем’єри і міністри зрадіють, що їм треба буде ходити в Адміністрацію Президента і просити якісь призначення», - сказав він.