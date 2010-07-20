Андрієвський стверджує, що бюджет Києва вимагає коректив

Недовиконання бюджету Києва становитиме близько трьох мільярдів гривень. Про це заявив депутат Київради, один з лідерів Блоку Кличка Дмитро Андрієвський. За його словами, такий висновок можна зробити з офіційної довідки Головного фінансового управління КМДА про стан виконання бюджету столиці за півроку. Зокрема, недовиконання дохідної частини бюджету складає більше 2 млрд гривень, а видаткової – 2,3 млрд гривень.

«Ці вбивчі для економіки міста цифри зафіксовані станом на перше липня, - говорить Дмитро Андрієвський. – І навряд чи ситуація кардинально зміниться у другому півріччі. Очікувані три мільярди недовиконання – це непобудовані школи, дитячі садки, невідремонтовані дороги, некуплені медикаменти, ненадана соціальна допомога. Вже сьогодні сфера охорони здоров’я недофінансована майже на 150 млн грн, житлово-комунальне господарство на 350 млн, а соціальний захист на 208 млн. гривень. Це – наслідки непрофесійного підходу до формування головного фінансового документу столиці».

«Всі пам’ятають, як приймався бюджет-2010 – без обговорення, з сотнями доповнень, внесених більшістю Черновецького. Звідси нереальність та незбалансованість документу. Не дивно, що бюджет недовиконується на 12-15%», - наголосив депутат.

На переконання Дмитра Андрієвського, сьогодні бюджет Києва потребує фахових коректив. «Ні в якому разі не можна вирішувати ситуацію підняттям тарифів чи обмеженням соціальних програм. Ситуації із бюджетом це не змінить. Сьогодні нам потрібно, по-перше, з’ясувати: хто, коли і де конкретно припускався помилок, які призвели до погіршення матеріального становища кожного киянина. І винні у таких помилках мають понести суворе, у відповідності до законодавства, покарання. По-друге, треба визначити пріоритети та сконцентрувати бюджетні кошти на виконанні найважливіших для киян програм – підготовці до опалювального сезону, реформі ЖКГ та соціальному захисті», - додав політик.