На що перетвориться національна пам'ять під керівництвом комуністів?

Історик Володимир В`ЯТРОВИЧ вважає, що за нового керівника Валерія СОЛДАТЕНКА Український інститут національної пам`яті може перетворитись на інструмент реабілітації тоталітаризму.

Як повідомляється на сайті Центру досліджень визвольного руху, про це В.В’ЯТРОВИЧ сказав, коментуючи призначення В.СОЛДАТЕНКА керівником Українського інституту національної пам`яті.

«Відбулася монополізація національної пам`яті однією політичною партією, представники якої очолюють і Державний комітет архівів, і Український інститут національної пам`яті. Небезпека в тому, що ця політична сила – Комуністична партія України, попередники якої відзначалися системною політикою нищення національної пам`яті, злочинами проти людства та організували Голодомор-геноцид 1932-1933 років», - заявив В.В`ЯТРОВИЧ.

«Самі ці злочини радянської влади мав би досліджувати і розслідувати Український інститут національної пам`яті, як це роблять аналогічні установи в країнах, окупованих в ХХ столітті Радянським Союзом», – додав він.

На думку історика, існує ймовірність, що «Інститут замість того, аби стати інструментом подолання тоталітаризму, перетвориться на інструмент його реабілітації» .

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня уряд звільнив Ігоря ЮХНОВСЬКОГО з посади виконуючого обов`язки голови Українського інституту національної пам`яті.

20 липня Кабінет міністрів призначив В.СОЛДАТЕНКА головою Українського інституту національної пам`яті.

Довідка УНІАН. В.СОЛДАТЕНКО - історик, член-кореспондент Національної академії наук. Народився у 1946 р. в м. Селидове Донецької області. У 1970 р. закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Шевченка. З 1976 р. до 1984 р. працював старшим науковим співробітником Інституту історії партії при ЦК Компартії України — філіалу Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС. У 1984-1988 рр. очолював кафедру історичного досвіду КПРС Київської вищої партійної школи. З 1988 р. до 1991 р. — завідувач відділу історико-політичних досліджень Інституту політичних досліджень ЦК Компартії України. З 1992 р. до теперішнього часу — завідувач відділу етноісторичних досліджень Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України.