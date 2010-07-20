Національну пам'ять українців берегтиме спеціаліст з історії КПРС

Кабінет міністрів призначив Валерія СОЛДАТЕНКА головою Українського інституту національної пам`яті.

Про це повідомляє Департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня уряд звільнив Ігоря ЮХНОВСЬКОГО з посади виконуючого обов`язки голови Українського інституту національної пам`яті.

Довідка УНІАН. В.СОЛДАТЕНКО - історик, член-кореспондент Національної академії наук. Народився у 1946 р. в м. Селидове Донецької області. У 1970 р. закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Шевченка. З 1976 р. до 1984 р. працював старшим науковим співробітником Інституту історії партії при ЦК Компартії України — філіалу Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС. У 1984-1988 рр. очолював кафедру історичного досвіду КПРС Київської вищої партійної школи. З 1988 р. до 1991 р. — завідувач відділу історико-політичних досліджень Інституту політичних досліджень ЦК Компартії України. З 1992 р. до теперішнього часу — завідувач відділу етноісторичних досліджень Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України.