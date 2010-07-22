Литвин заради Кирила повернеться на один день до Києва

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН планує зустрітися з предстоятелем Російської православної церкви патріархом Московським і всієї Русі КИРИЛОМ.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар керівника парламенту Ольга ЧОРНА.

Вона зауважила, що з цією метою спікер на один день повернеться з Криму, де він перебуває у відпустці, до Києва. Зустріч розпочнеться о 12.00 27 липня.