Литвин заради Кирила повернеться на один день до Києва
17:54, 22 липня 2010Політика
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Спікер відпочиває у Криму
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН планує зустрітися з предстоятелем Російської православної церкви патріархом Московським і всієї Русі КИРИЛОМ.
Про це УНІАН повідомила прес-секретар керівника парламенту Ольга ЧОРНА.
Вона зауважила, що з цією метою спікер на один день повернеться з Криму, де він перебуває у відпустці, до Києва. Зустріч розпочнеться о 12.00 27 липня.
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