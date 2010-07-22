Томенко: Льовочкін і Хорошковський втратять вплив на Януковича
Рано чи пізно
Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО прогнозує, що рано чи пізно частина команди Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА переконає його, що голова Адміністрації Сергій ЛЬОВОЧКІН і голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ лише завдають шкоди главі держави.
Про це він заявив в інтерв`ю «Фокус», текст якого оприлюднений на сайті видання.
Пояснюючи, чому С.ЛЬОВОЧКІН і В.ХОРОШКОВСЬКИЙ займають такі високі позиції, М.ТОМЕНКО зазначив, що це «на знак подяки». «Вони показали хитрість плану БЮТ з формування широкої коаліції рік тому і переконали ЯНУКОВИЧА в тому, що він переможе на виборах. Були з ним до кінця. Мені здається, в емоційному сенсі це для нього важливо», - сказав віце-спікер.
За словами М.ТОМЕНКА, ці політики є сьогодні фаворитами, але життя все поставить на свої місця. «Оскільки ці фаворити почали працювати тільки на себе, інша сторона зможе переконати ЯНУКОВИЧА - якщо не восени, так навесні - у тому, що вони своїми діями завдають йому шкоди», - сказав М.ТОМЕНКО.
Віце-спікер припустив, що В.ХОРОШКОВСЬКИЙ, ймовірно, стане лякати В.ЯНУКОВИЧА тим, що «в Києві терористи-смертники пересуваються кожною вулицею, як в Іраку, але колись здоровий глузд все ж таки переможе». Що стосується С.ЛЬОВОЧКІНА, то, за словами М.ТОМЕНКА, у того зараз розвивається синдром «Дмитра ТАБАЧНИКА: поки Леонід КУЧМА засвоював уроки президентства, ТАБАЧНИК зробив Адміністрацію Президента головним державним органом країни. Це, як відомо, для нього погано закінчилося».