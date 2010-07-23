Тігіпко назвав дві причини, які гальмують реформи

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО упевнений, що проведення реформ гальмується відсутністю політичної волі і браком молодих освічених фахівців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі "5 каналу".

"Я думаю, два основні моменти. Перше: недостатня політична воля, навіть сьогодні. Я говорю про владу в цілому. І дуже серйозні проблеми з виконавцями", - заявив С.ТІГІПКО.

Він наголосив на нестачі "молодих, прогресивних, освічених" людей.

За словами віце-прем`єра, цю ситуацію з кадрами необхідно змінювати. "Мені здається, що такі певні зміни треба нам робити", - підкреслив С.ТІГІПКО.