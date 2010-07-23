Тігіпко назвав дві причини, які гальмують реформи
09:24, 23 липня 2010Політика
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Віце-прем`єру потрібні нові кадри
Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО упевнений, що проведення реформ гальмується відсутністю політичної волі і браком молодих освічених фахівців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі "5 каналу".
"Я думаю, два основні моменти. Перше: недостатня політична воля, навіть сьогодні. Я говорю про владу в цілому. І дуже серйозні проблеми з виконавцями", - заявив С.ТІГІПКО.
Він наголосив на нестачі "молодих, прогресивних, освічених" людей.
За словами віце-прем`єра, цю ситуацію з кадрами необхідно змінювати. "Мені здається, що такі певні зміни треба нам робити", - підкреслив С.ТІГІПКО.
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