Путін розказав Януковичу, що у нього викликає особливе задоволення

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН на неформальній зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ заявив, що взаємний товарообіг двох країн вже повернувся до докризового рівня.

"Особливе задоволення викликає те, що співпраця розвивається у високотехнологічних галузях - авіабудуванні і космосі", - сказав керівник уряду РФ, повідомляє РІА «Новости».

В.ПУТІН відзначив динамічний розвиток спільної роботи України й Росії щодо літака Ан-70 й інших проектів у цій сфері.

Зустріч В.ПУТІНА з В.ЯНУКОВИЧЕМ проходить у резиденції Президента України у Форосі, де український лідер проводить відпустку.

Російський прем`єр також висловив вдячність українському Президентові за запрошення відвідати Ялту.

Сторони дали високу оцінку святкуванню Дня Військово-морського флоту РФ. В.ПУТІН наголосив "символічність того, що у святкуванні братимуть участь і російські, й українські моряки".