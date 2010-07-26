Янукович дав орден нардепу за заслуги перед Ахметовим?

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом «за значний особистий внесок у державне будівництво, активну участь у законотворчому процесі, багаторічну плідну громадсько-політичну діяльність» нагородив народного депутата Володимира МАЛИШЕВА (фракція Партії регіонів) орденом «За заслуги» II ступеня.

Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 26 липня, В.МАЛИШЕВ відзначає 60-річчя. Нардеп-орденоносець зробив кар’єру у донецькій міліції (у 2000 році він дослужився до начальника УМВС в Донецькій області, й обіймав цю посаду до 2005 року), а з 2005-го став директором департамента з безпеки ЗАТ «Сістем кепітал менеджмент» Ріната Ахметова, й вже з цієї посади пішов у нардепи.