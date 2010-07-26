У Будинку уряду відкрито виставку, присвячену Винниченку

23:47, 26 липня 2010
Політика
895 0

До 130-річчя голови Директорії

Міністр Кабінету міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ відкрив у Будинку уряду виставку “Володимир Винниченко: урядовець, письменник, художник», присвячену 130-річчю від дня народження цього видатного діяча.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну, презентуючи виставку, на якій представлені документи, рукописи, фотографії, художні та малярські твори Володимира Винниченка, А.ТОЛСТОУХОВ відзначив, що вона має досить глибоке і символічне значення.

«Господь наділив цього унікального чоловіка багатьма талантами, і він зумів їх реалізувати. Зокрема, Винниченко увійшов в історію України як політик - перший керівник українського уряду. Знаний він і як талановитий письменник. А нещодавно Винниченко відкрився світові і як оригінальний художник», - підкреслив міністр.

А.ТОЛСТОУХОВ відзначив, що В.Винниченко є одним з найвидатніших діячів, котрий стояв біля витоків української державності та є одним з найактивніших борців за незалежність України. «Життя людини, яка свій талант присвячує служінню народу, складається дуже непросто. Але все справжнє повертається і стає символом, орієнтиром та цінністю для інших», - підсумував міністр результати діяльності В.Винниченка.

У відкритті виставки також взяли участь голова Українського інституту національної пам’яті Валерій СОЛДАТЕНКОВ, заступник директора Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка Сергій КАЛЬЧЕНКО та головний редактор культурологічного часопису «Хроніка 2000» Юрій БУРЯК.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter