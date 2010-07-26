У Будинку уряду відкрито виставку, присвячену Винниченку

Міністр Кабінету міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ відкрив у Будинку уряду виставку “Володимир Винниченко: урядовець, письменник, художник», присвячену 130-річчю від дня народження цього видатного діяча.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну, презентуючи виставку, на якій представлені документи, рукописи, фотографії, художні та малярські твори Володимира Винниченка, А.ТОЛСТОУХОВ відзначив, що вона має досить глибоке і символічне значення.

«Господь наділив цього унікального чоловіка багатьма талантами, і він зумів їх реалізувати. Зокрема, Винниченко увійшов в історію України як політик - перший керівник українського уряду. Знаний він і як талановитий письменник. А нещодавно Винниченко відкрився світові і як оригінальний художник», - підкреслив міністр.

А.ТОЛСТОУХОВ відзначив, що В.Винниченко є одним з найвидатніших діячів, котрий стояв біля витоків української державності та є одним з найактивніших борців за незалежність України. «Життя людини, яка свій талант присвячує служінню народу, складається дуже непросто. Але все справжнє повертається і стає символом, орієнтиром та цінністю для інших», - підсумував міністр результати діяльності В.Винниченка.

У відкритті виставки також взяли участь голова Українського інституту національної пам’яті Валерій СОЛДАТЕНКОВ, заступник директора Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка Сергій КАЛЬЧЕНКО та головний редактор культурологічного часопису «Хроніка 2000» Юрій БУРЯК.