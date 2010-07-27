Парубій: політика Януковича призведе до нового Майдану
Коментар до парадоксальної ідеї Грищенка
Народний депутат України Андрій ПАРУБІЙ впевнений, що політика Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА призведе до нового Майдану, де він знову буде антигероєм.
Як повідомляє прес-служба партії “Наша Україна”, таку думку А.ПАРУБІЙ висловив, коментуючи висловлювання міністра закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА з приводу того, що саме В.ЯНУКОВИЧ виконує «волю Майдану».
Депутат переконаний, що В.ЯНУКОВИЧ реалізовує в Україні ревізію «ідеалів Майдану».
«Сьогодні ЯНУКОВИЧ для мільйонів людей, які у 2004 році з усієї України з’їхались на Майдан, є не менш чужим, ніж тоді», - наголосив депутат.
За його словами, вся політика чинного президента спрямована на придушення свободи слова в Україні, на заборону мирних зібрань, і взагалі є відверто антиукраїнською.
«Хіба можна собі уявити, що під час приїзду когось з російських високопосадовців на території всього Києва були заборонені будь-які мирні заходи? Україна не знала такого п’ять років і вже відвикла від цього», - наголосив А.ПАРУБІЙ. Він також зауважив, що за помаранчевої влади не можна було собі уявити, що студентів будуть відраховувати з вузів за те, що вони піднялись на протест проти антиукраїнської політики Президента, а також те, що на телебаченні знову з’явиться цензура.
«Згадуючи все це, можна сказати лише одне: сьогодні в Україні ЯНУКОВИЧ фактично здійснює експорт «путінізму» і, примітивно повторюючи Володимира ПУТІНА, хоче відтворити у нас такий самий авторитарний режим, як у Росії», - зауважив А.ПАРУБІЙ. Він підкреслив, що якраз проти цього люди й виходили на Майдан п’ять років тому. «Всі дії і всі кроки ЯНУКОВИЧА призведуть лише до одного: люди, які вже звикли за часів Віктора ЮЩЕНКА жити у вільній країні, піднімуться, об’єднаються, і буде новий Майдан. Я переконаний, що на цьому Майдані ЯНУКОВИЧ буде знову не героєм, а антигероєм», - зауважив депутат. А.ПАРУБІЙ впевнений, що якщо політика президента не зміниться, якщо його кроки по здачі національних інтересів України на користь Росії будуть такими самими радикальними, як і сьогодні, то такий Майдан відбудеться досить і досить швидко.