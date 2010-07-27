Парубій: політика Януковича призведе до нового Майдану

Народний депутат України Андрій ПАРУБІЙ впевнений, що політика Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА призведе до нового Майдану, де він знову буде антигероєм.

Як повідомляє прес-служба партії “Наша Україна”, таку думку А.ПАРУБІЙ висловив, коментуючи висловлювання міністра закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА з приводу того, що саме В.ЯНУКОВИЧ виконує «волю Майдану».

Депутат переконаний, що В.ЯНУКОВИЧ реалізовує в Україні ревізію «ідеалів Майдану».

«Сьогодні ЯНУКОВИЧ для мільйонів людей, які у 2004 році з усієї України з’їхались на Майдан, є не менш чужим, ніж тоді», - наголосив депутат.

За його словами, вся політика чинного президента спрямована на придушення свободи слова в Україні, на заборону мирних зібрань, і взагалі є відверто антиукраїнською.

«Хіба можна собі уявити, що під час приїзду когось з російських високопосадовців на території всього Києва були заборонені будь-які мирні заходи? Україна не знала такого п’ять років і вже відвикла від цього», - наголосив А.ПАРУБІЙ. Він також зауважив, що за помаранчевої влади не можна було собі уявити, що студентів будуть відраховувати з вузів за те, що вони піднялись на протест проти антиукраїнської політики Президента, а також те, що на телебаченні знову з’явиться цензура.

«Згадуючи все це, можна сказати лише одне: сьогодні в Україні ЯНУКОВИЧ фактично здійснює експорт «путінізму» і, примітивно повторюючи Володимира ПУТІНА, хоче відтворити у нас такий самий авторитарний режим, як у Росії», - зауважив А.ПАРУБІЙ. Він підкреслив, що якраз проти цього люди й виходили на Майдан п’ять років тому. «Всі дії і всі кроки ЯНУКОВИЧА призведуть лише до одного: люди, які вже звикли за часів Віктора ЮЩЕНКА жити у вільній країні, піднімуться, об’єднаються, і буде новий Майдан. Я переконаний, що на цьому Майдані ЯНУКОВИЧ буде знову не героєм, а антигероєм», - зауважив депутат. А.ПАРУБІЙ впевнений, що якщо політика президента не зміниться, якщо його кроки по здачі національних інтересів України на користь Росії будуть такими самими радикальними, як і сьогодні, то такий Майдан відбудеться досить і досить швидко.