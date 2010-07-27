Яку мету переслідує Кирил в Україні (думки експертів)

Більшість експертів вважають, що у візиті в Україну предстоятеля Російської православної церкви, патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА присутня політична складова.

Про це свідчать передані УНІАН результати експертного опитування, проведеного Інститутом ім. Горшеніна з приводу справжніх цілей і наслідків візиту глави РПЦ.

Так, директор Київської філії Інституту країн СНД Володимир КОРНІЛОВ заявив, що візит патріарха носить виключно пастирський характер.

«Ми бачимо, що патріарх всієї Русі приїхав молитися. Якщо у молитві, у проповідях хтось знаходить політичний підтекст - то це виключно їх особиста справа. Політичний відтінок вносять ті політики, які намагаються «знайти чорну кішку в темній кімнаті», коли її там немає. Даний візит відіграє значну роль у налагодженні миру і єдності в Російській православній церкві, адже цей мир - надія значного числа віруючих України », - зазначив В. КОРНІЛОВ.

За його словами, деякі політики намагаються використати візит патріарха, з`являючись десь поруч з ним в оточенні, або ж, навпаки, гнівно засуджуючи цей візит. «Але мета візиту патріарха - у спілкуванні з прихожанами. Ми бачимо за числом людей, які рвуться на ці молитви та проповіді, що це дійсно відіграє позитивну роль для наших громадян », - сказав В. КОРНІЛОВ.

Доцент Львівського національного університету, релігієзнавець Андрій ЮРАШ, навпаки, вважає, що політична складова візиту патріарха КИРИЛА має місце. «Як може бути неполітичним візит, якщо відбуваються зустрічі з прем`єр-міністром, з Президентом, якщо на вищому рівні приймають місцеві чиновники?», - спитав він.

На думку релігієзнавця, приїзд патріарха КИРИЛА в Україну є продуманим кроком. «Це свідомо продумана політика, спрямована на ліквідацію автономії - фактичної, а не юридичною - отриманої УПЦ МП на початку 90-х років. Для патріарха КИРИЛА однозначним є те, що майбутнє самої російської церкви без УПЦ - абсолютно нереальне. Він бажає повернути православ`я в Україні в орбіту однозначних впливів Московського патріархату, адже лише у такий консолідованій конфігурації усього східного слов`янського ареалу Московський патріархат може відчувати себе виключним лідером у православній ойкумені », - сказав він.

На думку А.ЮРАША, візит предстоятеля РПЦ вплине на ситуацію в Україні таким чином, що «буде спрацьовувати на зміцнення тієї групи в українському православ`ї, яка орієнтована на патріарха КИРИЛА, російську церкву і Московський патріархат». «Якщо ще рік-два тому здавалося, що винятковий шлях для України - це все ж таки створення Помісної церкви, то зараз ідея помісності стикається з більш впевненою, свідомою і навіть агресивною позицією тих, хто вважає, що Україні Помісна церква категорично протипоказана», - вважає А.ЮРАШ.

У свою чергу, виконавчий директор Центру релігійної інформації та свободи, професор Людмила ФІЛІПОВИЧ зазначила, що Патріарх КИРИЛ не стільки вирішує українські проблеми, пов`язані з розподілом православ`я, скільки питання Російської православної церкви. «Серед цілей візиту патріарха - подолання українофільських настроїв, які останнім часом з`явилися в УПЦ МП; зміцнення вселенського православ`я для демонстрації того, що в його ойкумені знаходяться такі потужні держави як Росія та Україна», - сказала експерт.

Крім того, на її думку, «постійна згадка єдиної Київської купелі у своїх проповідях свідчить про те, що КИРИЛ хоче знайти досить сильне історичне обгрунтування єдності між російськими і українськими православними віруючими, а, з огляду на кризу в західних країнах, де поширений католицизм і протестантизм, показати, що єдиний порятунок може прийти зі Сходу - від східно-християнських церков».

Також Л.ФІЛІПОВИЧ вважає, що патріарх має ще одну мету, яка не озвучена і заперечувана представниками РПЦ, - повернути Україну до кола країн, які утворилися в результаті колапсу радянської системи. «Можливо, використовуючи саме такий - духовно-ідеологічний спосіб - нагадати нам про єдність походження, запропонувати нову історіософію подальшого розвитку, пов`язаного зі створенням нової спільності, яка раніше називалася«радянський народ», а тепер буде називатися«православним народом», - сказала Л .ФІЛІПОВИЧ.

Директор Релігійно-інформаційної служби України Тарас АНТОШЕВСЬКИЙ сумнівається в тому, що візит патріарха КИРИЛА сприятиме взаєморозумінню між православними церквами. «Тим більше, я не вірю, що він у якійсь мірі допоможе формуванню української християнської культури і традицій», - зазначив експерт.

Політичної складової візиту він не виключає. «Це, можна сказати, загальна централізація Московської патріархії на пострадянському просторі. Вона безпосередньо пов`язана і з певними політичними ідеями, озвученими Патріархом КИРИЛОМ у його програмі про «Руський світ». Це також і пастирський візит, який має місію проповідувати погляд патріарха на певні соціальні та політичні проблеми. Звичайно ж, паралельно з цим реалізуються і питання політичні, зокрема, присутність чиновників і політиків в оточенні патріарха КИРИЛА, звичайно, може вплинути на віруючий електорат на місцевих виборах », - вважає Т.АНТОШЕВСЬКИЙ.

Експерт відзначив неоднозначність ідеї «Руського світу». «Вона не є виключно пастирською чи чисто політичною - це симбіоз. Це типово російське розуміння ідеї християнства, православ`я, в якому все обертається навколо ідеї Російської держави, як свого часу сказав цар Ніколай І: «Самодержавство, православ`я, народність». Але, як не раз звучало в експертних оцінках і російських аналітиків, під цим слід розуміти і політичне зближення, що наші правлячі політики зараз активно демонструють », - зазначив Т.АНТОШЕВСЬКИЙ.

Керівник Відділу зовнішніх церковних зв`язків РПЦ МП, митрополит Іларіон АЛФЄЄВ, кажучи про справжні цілі візиту патріарха КИРИЛА, зазначив, що патріарх приїхав в Україну не як іноземний гість. «Іноді говорять, що патріарх з Росії тут гість. Деякі навіть йому кажуть: почувайтеся як удома. А він відповідає: я почуваюся не як удома, я і так удома. Це не патріарх якоїсь іноземної церкви, це патріарх Української православної церкви. Коли він приїжджає в Україну, він приїжджає до своєї пастви, до свого народу, до тих людей, які на нього чекають. І під час минулого візиту, і під час нинішнього ми бачили десятки тисяч людей, які збиралися для того, щоб помолитися разом зі своїм патріархом. Бачили їхній ентузіазм, їхню любов і їхнє прагнення зберегти єдність церкви. Всередині канонічної церкви немає ніяких розкольницьких настроїв, це треба розуміти. Знову й знову ми в цьому переконуємося, коли спілкуємося один з одним - українські архієреї з російськими, коли патріарх зустрічається зі своєю українською паствою. Це єдина церква, і ми будемо зберігати цю єдність і зміцнювати усіма силами », - сказав І.АЛФЄЄВ.