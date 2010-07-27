Азаров читає «Українську правду», щоб настрій собі підняти

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що ніколи не виділяв фінансові кошти на реалізацію PR-проектів у засобах масової інформації для підвищення свого рейтингу і створення позитивного іміджу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Я звик говорити правду. Я ніколи ні копійки не витрачав на створення свого іміджу – позитивного, негативного. Я ніколи нікому нічого не замовляв. Разом із тим, я знаю, що такі випадки є. І вони викликають у мене жаль", - сказав М.АЗАРОВ.

Разом із тим прем`єр повідомив, що уважно читає публікації в "Українській правді", яка приділяє велику увагу його цитатам і манері говорити. М.АЗАРОВ повідомив про це відразу після того, як виправив свою помилку при вимові словосполучення "Івано-Франківська область", поставивши правильно наголос. "А то знову "Українська правда" напише, що АЗАРОВ плутає поета... Я читаю "Українську правду" спеціально, щоб настрій собі підняти. Ви дуже уважно відстежуєте всі мої вислови... Дуже навіть приємно. Ви робите мене людиною популярною. Рейтинг мені нарощуєте", - додав глава уряду.