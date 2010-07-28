Києвом йде Хресна хода
12:18, 28 липня 2010Політика
8106 0
З нагоди річниці Хрещення Київської Русі-України
Близько 5 тис. священиків та прихильників Української православної церкви Київського патріархату проводять Хресну ходу в столиці з нагоди річниці Хрещення Київської Русі-України.
Як передає кореспондент УНІАН, Хресна хода розпочалась від Кафедрального Володимирського собору УПЦ КП, наразі колона рухається вулицею Володимирською в бік Володимирської гірки.
На початку колони ідуть священики, які тримають хоругви та ікони.
Рух Володимирської вулицею на даний момент перекрито в бік Софійської площі, співробітники міліції супроводжують колону віруючих.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter