Києвом йде Хресна хода

Близько 5 тис. священиків та прихильників Української православної церкви Київського патріархату проводять Хресну ходу в столиці з нагоди річниці Хрещення Київської Русі-України.

Як передає кореспондент УНІАН, Хресна хода розпочалась від Кафедрального Володимирського собору УПЦ КП, наразі колона рухається вулицею Володимирською в бік Володимирської гірки.

На початку колони ідуть священики, які тримають хоругви та ікони.

Рух Володимирської вулицею на даний момент перекрито в бік Софійської площі, співробітники міліції супроводжують колону віруючих.