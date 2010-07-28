Мороз проти об'єднання СПУ з іншими лівими партіями

Почесний голова Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ виступає проти об`єднання СПУ з іншими політичними силами в єдину партію лівого спрямування.

Про це говориться в розміщеному на сайті Соцпартії коментарі О.МОРОЗА.

«В Україні всі ліві і лівоцентристські партії вийшли, як говориться, з шинелі Соцпартії. Прикладів тому достатньо: ПСПУ, «Союз лівих сил», та ж «Справедливість», - зазначив О.МОРОЗ.

Він заявив, що, як раніше, так і зараз не бачить логіки в об`єднанні таких партій в одну політичну силу.

«Найцікавіше, що як тільки їх лідери залишають Соцпартію і створюють свою структуру, відразу ж починаються розмови про необхідність об`єднання і спільних дій на лівому фланзі», – зазначив О.МОРОЗ, додавши, що виникає «резонне питання: навіщо ж було виходити із СПУ? Чому не об`єднувати ліві сили навколо соціалістів?».

На думку О.МОРОЗА, ці політичні сили використовують соціалістичні ідеї для прикриття своїх амбіцій та інтересів.