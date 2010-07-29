Хандогій їде послом у Великобританію

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив послів у двох країнах.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ підписав Указ про призначення Володимира ХАНДОГІЯ Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії. Ще один Указом глава держави призначив Павла СУЛТАНСЬКОГО Надзвичайним і Повноважним Послом України у Республіці Сінгапур.