Депутати організовуватимуть першу сесію. Засідання підготовчої групи
15:04, 03 травня 2006Політика
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4 травня о 10-00 розпочнеться перше засідання Підготовчої депутатської групи, яка створена для підготовки пропозицій щодо організації та проведення першої сесії Верховної Ради України нового скликання.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Верховної Ради України.
Акредитація представників ЗМІ проводиться 3 травня з 14-00 до 17-00 за тел. 255-30-74.
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