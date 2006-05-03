Депутати організовуватимуть першу сесію. Засідання підготовчої групи

4 травня о 10-00 розпочнеться перше засідання Підготовчої депутатської групи, яка створена для підготовки пропозицій щодо організації та проведення першої сесії Верховної Ради України нового скликання.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Верховної Ради України.

Акредитація представників ЗМІ проводиться 3 травня з 14-00 до 17-00 за тел. 255-30-74.