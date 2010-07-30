Табачник вигнав ректора Донецького національного університету

Міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК, не одержавши від ректора Донецького національного університету, академіка НАН України, Героя України Володимира ШЕВЧЕНКО добровільної згоди на звільнення з посади, звільнив його своїм наказом.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив сам В.ШЕВЧЕНКО.

В.ШЕВЧЕНКО повідомив, що вчора, 29 липня, в Донецький національний університет несподівано прибув Д.ТАБАЧНИК (журналістам про його приїзд до Донецька також ніхто не повідомив - УНІАН) і став вимагати від ректора написати заяву про звільнення за власним бажанням, однак, не одержавши позитивної відповіді від В.ШЕВЧЕНКА, підписав наказ про його відставку.

«Міністр вимагав від мене, щоб я написав заяву про звільнення за власним бажанням, але я відмовився це робити», - сказав керівник вишу.

За словами В.ШЕВЧЕНКА, Д.ТАБАЧНИК зустрівся в університеті з деканами факультетів, з викладацьким складом, який задіяний зараз у роботі приймальної комісії, поспілкувався з представниками профспілки. Екс-ректор стверджує, що всі опитані міністром були не згодні з відставкою, однак Д.ТАБАЧНИК все одно підписав наказ про його звільнення з посади.

«Зараз більшість колективу університету у відпустках, однак працює приймальна комісія, декани факультетів і проректори, і профспілки студентські… Всі висловилися проти такого рішення. Міністр з ними зустрівся, але не відреагував на думку моїх колег, потім увійшов до мого кабінету і підписав наказ про мою відставку», - відзначив В.ШЕВЧЕНКО.

У підписаному наказі мотивацією для зняття ректора з посади став факт закінчення терміну контракту. В.ШЕВЧЕНКО пояснив, що кожен ректор обирається на певний термін, і якщо навчальний заклад національний, то ректор обирається на 7 років, якщо ні - то на 5 років, потім оголошується конкурс, подаються документи на участь в цьому конкурсі, і після обрання на конкурсній основі відбувається призначення.

«У мене закінчився термін контракту 28 липня. Мене ні про що не попереджали, хоча я всі документи оформив вчасно для подальшого конкурсу. І конференція трудового колективу університету пройшла, і кадрова комісія міністерства пройшла, які мене знову рекомендували на цю посаду, - повідомив В.ШЕВЧЕНКО. - Ніхто мені більше нічого не говорив, і наступного ранку, 29 липня, несподівано приїжджає міністр і оголошує мені свій наказ».

За словами ректора, за традицією, яка завжди існувала в Міністерстві освіти і науки, йому мають подовжити повноваження виконуючого обов`язки ректора до проведення конкурсу, який МОН повинен був оголосити. «Оскільки липень і серпень – це літні місяці, люди у відпустці, вони мали оголосити конкурс у вересні, провести його, і тільки потім мене звільнити, якщо когось вибрали б іншого», - сказав В.ШЕВЧЕНКО.

Він нагадав, що саме так традиційно робили з його колегами, у яких закінчувалися терміни контрактів. «Подібне продовження контрактів проходили і ректори Донецького політехнічного національного університету, і Донбасівської державної академії будівництва і архітектури, і Маріупольського державного гуманітарного університету. Усім ректорам продовжували повноваження до моменту виборів, а мене просто викинули мітлою», - зазначив В.ШЕВЧЕНКО.

Він підкреслив, що не знає причин такого ставлення міністерства особисто до нього і до університету. «Претензій до мене як до ректора або до університету жодних немає. Університет входить до десятки кращих університетів України, і, природно, ректор, напевно, теж…. Чому так зі мною повелися, мені складно пояснити», - сказав В.ШЕВЧЕНКО. Проте при цьому додав: «Істинних причин не знаю, але міністр в неофіційних розмовах заявив, що це рішення найвищих органів влади. Яких?... Він не уточнював».

Відповідаючи на уточнюючі запитання, В.ШЕВЧЕНКО повідомив, що вже 24 роки обіймає посаду ректора в Донецькому національному університеті, до цього 11 років був першим проректором і деканом математичного факультету.

Кажучи про свою приналежність до якоїсь партії, іронічно сказав: «Я не член жодної партії, я мужик».

І ще раз повторив: «Хто стоїть за моєю відставкою - не знаю, хоча пальцем показують вгору…. Проте я думаю, що показують не на Бога».

У свою чергу, деякі викладачі Донецького національного університету, з якими вдалося поспілкуватися кореспонденту УНІАН, заявили, що відставка ректора, на їх думку, пов`язана з майбутніми виборами до місцевих органів влади.

Співбесідники сказали, що ректору В.ШЕВЧЕНКУ неодноразово пропонували вступити до Партії регіонів, але він відмовлявся, і тепер його посада знадобилася владі, щоб перед виборами посилити контроль над студентами і науковцями вузу. Крім того, в університеті нагадали, що В.ШЕВЧЕНКО дотепер очолював Раду вищих навчальних закладів Донецької області і був головою Донецького наукового центру. Колеги ректора по університету заявили, що налаштовані рішуче і опротестовуватимуть рішення міністра.