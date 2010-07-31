Мороз вважає, що Януковичу не вигідне звільнення Цушка

Почесний голова Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ вважає, що Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ не вигідне звільнення Василя ЦУШКА, який є лідером СПУ, з посади міністра економіки.

Про це він сказав в інтерв`ю «Київському Телеграфу» (30 липня - 5 серпня №31).

За словами О.МОРОЗА, «Василь Петрович (ЦУШКО), перебуваючи при владі, ніколи не здійснював і, вірю, не здійснить протиправних або аморальних дій».

«Так, політична кон`юнктура мінлива. Може трапитися так, що його, як СЕМИНОЖЕНКА або ШУФРИЧА, приберуть з уряду під якийсь політичний інтерес. Але це була б не та політика, яка вигідна державі, а значить, і Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ», - заявив О.МОРОЗ.