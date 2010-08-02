Регіонали не збираються давати "копняка під зад" комуністам

Комуністам ніхто "не даватиме копняка під зад". Про це в коментарі Gazeta.uaсказав "регіонал" Михайло Чечетов.

"Ми не збираємося позбуватися комуністів. Ні! Ми ніколи своїх партнерів не зраджуємо", - наголосив нардеп. - Компартія хіба-що може лише з власного бажання вийти з коаліції. Але ніколи такого не буде, щоб ми їх виштовхували чи давали "копняка під зад".

Чечетов зазначив, що висловлювання Леоніда Грача щодо того, що комуністів можуть викинути з коаліції - це його власна думка.

"Але ж Петро Симоненко просто заявив, що комуністи - це єдина опозиція, а не БЮТ, який насправді ніколи там не був. І все. Просто його слова перекрутили. Тому ми не розцінюємо це, як щось страшне".

Каже, що "регіонали" Симоненку пробачають.

"Ми ж розуміємо, що 31 жовтня - місцеві вбори. І заяви Петра Миколайовича треба розглядати тільки в контексті майбутньої виборчої кампанії. У Симоненка є 3-4 % електоральної підтримки. Тому йому і треба говорити для цих людей, які за нього голосують. Тому ми з розумінням відносимось до комуністів. Їм же треба на вибори йти", - наголосив він.

"Але коаліція залізобетонна. Це не та розмазня, кисіль на тарілці, яким була попередня влада. Тому це виключено, що ми їх замінимо. Ми нікого в коаліцію не тягнемо. Але якщо хтось захоче до нас приєднатися, щоб пахати, просимо".

Нагадаємо, головний комуніст Петро Симоненко заявив, що Компартія - єдина опозиція у владі. І розкритикував підвищення владою тарифів на ЖКГ. Його однопартієць Леонід Грач не виключає, що восени комуністів можуть витиснути з коаліції і що їхнє місце можуть зайняти або депутати з "Єдиного центру", або з групи Давида Жванії.