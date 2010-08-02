ГПУ перевірила законність дій СБУ при затриманні Діденка

За заарештованих екс-главу Держмитслужби Анатолія Макаренка і екс заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігоря Діденка заступилися екс-президент Леонід Кравчук, глава УПЦ КП Філарет і предстоятель УАПЦ Мефодій, написавши прохання президентові. Кравчук заявив, що рішення про затримання Службою безпеки Макаренка й Діденка виглядають як надмірні дії, в яких не було необхідності. За дорученням президента Генпрокуратура перевірила законність дій СБУ і порушень законодавства не виявила, повідомила « Сегодня » працівник прес-служби ГПУ Ірина Анкудінова. Наприклад, участь у затриманні Діденка співробітників «Альфи» пояснюється тим, що у нього окрім водія-охоронця були ще й особисті охоронці, які могли перешкодити виконанню ухвали суду. «Альфівці», мовиться в матеріалах перевірки, діяли в межах своїх повноважень, не застосовуючи спецзасобів і силу.

Реакцію на матеріали перевірок в оточенні Леоніда Кравчука вчора дізнатися не вдалося — він був поза зоною досяжності. А офіційний представник УПЦ КП, єпископ Евстратій Зоря сказав, що церква клопоталася лише про милосердя до обвинувачених і про те, щоб правосуддя вершилося згідно із законом, але не більш: «Від суми і тюрми не зарікаються».

Нагадаємо, Макаренка затримали 23 червня — він звинувачується в службовій халатності при розмитнюванні 11 млрд куб. м газу в 2009 році. Утримуватиметься під вартою до 25 серпня. Діденка затримали 9 липня в рамках кримінальної справи за фактом нанесення збитків державі також у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу. Під арештом він пробуде до 12 вересня.