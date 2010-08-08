Фестиваль «Бандерштат» зібрав понад п'ять тисяч учасників

На Волині ІV фестиваль «Бандерштат-2010» зібрав понад п’ять тисяч молодих людей. Він розпочався вчора, 7 серпня, і продовжується сьогодні у селищі Рокині, що за 12 км від Луцька на території Музею історії сільського господарства. Організаторами незмінно виступає молодіжна громадська організація «Національний Альянс» та культурно-мистецька-агенція «Арт-Захід».

Як передає кореспондент УНІАН, загалом на фестиваль прибули патріотично налаштовані молоді українці з більшості міст України, причому не лише з Західної Украйни, а й Києва, Кривого Рогу, Полтави. Загалом, як розповіли організатори фесту, впродовж першого дня, а також сьогодні жодних неприємних інцидентів на території наметового містечка не було зафіксовано. Це зумовлено тим, що правилами фестивалю заборонено привозити з собою та розпивати алкогольні напої. Якщо ж волонтери фестивалю фіксували такі випадки, то алкогольні напої одразу виливали. Ще напередодні фесту організатори наголошували, що тих хто порушує правила, поводиться неадекватно чи перебуває у стані алкогольного сп’яніння, вони розцінюватимуть як провокаторів. Крім того, у селі, поблизу якого відбувається „Бандерштат” також заборонено продавати алкогольні напої. Про це було домовлено з місцевої владою.

Організатори також кажуть, що цей фестиваль не є таким численним, як у попередні роки, адже через брак фінансування заздалегідь не було проведено рекламну кампанію. Відтак, не всі бажаючі змогли взяти участь у дійстві, оскільки не знали про проведення фестивалю. Несприятливою для учасників виявилися і погодні умови.

Родзинкою цьогорічного фесту, крім сучасної патріотичної музики та літературних читань стали, так звані, просвітницькі гутірки з відомими людьми. Перед учасниками „Бандерштату” виступили лідер гурту «Тартак» Сашко ПОЛОЖИНСЬКИЙ, народний депутат України Олесь ДОНІЙ, відомий журналіст Вахтанг КІПІАНІ.

Чимале захоплення учасників фесту викликала реконструкція бою між воїнами УПА та НКВС. Її організували ТОВ „Пошук жертв війни „Пам’ять” зі Львова, Клуб історичної реконструкції „Повстанець” з Києва, а також молодь з Хмельницька.

Вчора і сьогодні концертну програму представляють такі музичні гурти, як «Власне Кажучи» (Львів), «ЗЛАМ» та «Тінь Сонця» (Київ), «Етно XL» та «Спалені Вітрила» (Рівне), «Серцевий Напад» (Луцьк-Чернівці), «Мій батько п’є» (Рівне), «Широкий Лан» (Калуш), «Роллікс» (Херсон), «Еффата» (Червоноград) та інші, а спеціальним гостем «Бандерштату-2010» став опозиційний репер із Білорусі «Vinsent».

Голова молодіжної громадської організації "Національний Альянс", яка виступає організатором фесту Ігор ГУЗЬ вважає, що цьогорічний „Бандерштат” таки вдався, оскільки зібрав декілька тисяч патріотично налаштований і свідомих молодих людей. „Цьогорічний фестиваль – різноманітний і цікавий, не тільки своєї музикою і літературою, а й просвітницькими гутірками зі знаменитими людьми, майстер-класами, спортивними змаганнями... Що ж до проведення фестивалю наступного року, то можу лише сказати, що ми будемо старатися його реалізувати і він буде в новому, розмаїтішому форматі...”.