Янукович вважає, що назад дороги немає

Спроби окремих політиків переглянути конституційну реформу виявляться безрезультатними.

Про це заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв`ю газеті «Известия в Украине» (№51 від 26 березня 2007 року).

За його словами, «назад дороги немає». «Сьогодні ми живемо в демократичній країні, де діє нова Конституція», - підкреслив прем`єр.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що суперечності, що виникають під час реалізації реформи, можна відрегулювати в Конституційному Суді України «або - що більш конструктивно - в ході переговорів».

Він нагадав, що суть конституційної реформи полягає в перерозподілі повноважень між гілками влади. За словами глави уряду, для ефективної роботи необхідне відповідне законодавче поле. В.ЯНУКОВИЧ вважає, що після ухвалення закону про Кабмін, парламенту необхідно прийняти закони про Президента й про парламентську опозицію. «Це перший етап конституційної реформи. Після його закінчення реалізовуватимуться принципи децентралізації влади» - сказав він. За словами прем`єра, місцеві ради повинні одержати реальні економічні та політичні важелі для вирішення регіональних проблем.

Відповідаючи на запитання про надання державного статусу російській мові, В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Ми створимо умови, які дозволять усім громадянам розвивати свою культуру». «Ніякого тиску бути не може. Розпалювання мовних пристрастей вигідне тим, хто не любить свій народ», - зазначив він.

Говорячи про свої відносини з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, В.ЯНУКОВИЧ сказав, що «у нас із ЮЩЕНКОМ йде природний процес, пов`язаний із розподілом повноважень між Президентом і прем`єром». «Ситуації бувають різні, всі ми люди. Але я впевнений: ми з Президентом ніколи не перестанемо по-людськи ставитися один до одного», - зазначив прем`єр.