Експерти поставили уряду Януковича ”трійку” за десятибальною шкалою
Дані фонду “Демократичні ініціативи”
|Науковий керівник Фонду „Демократичні ініціативи” Ірина Бекешкіна
Зокрема, фонд звернувся до українських експертів стосовно їхньої оцінки соціально-економічної ситуації в Україні та діяльності українського уряду.
Було опитано 85 експертів – політологів, аналітиків та журналістів. Експертам було запропоновано оцінити різні сторони діяльності уряду та стану суспільства за 10-бальною шкалою, де “0” означає найнижчий рівень, “10” – найвищий.
Фонд зазначає, що загалом надані експертами оцінки діяльності уряду та стану, в якому нині перебуває суспільство, вкрай незадовільні. Зокрема, середня оцінка діяльності уряду, сформованого коаліцією більшості у Верховній Раді, становить 3,2 бала.
Позитивні оцінки (вищі за 5 балів) отримали лише стан свободи слова (5,2 бала) та рівень демократії (5,2 бала).