Експерти поставили уряду Януковича ”трійку” за десятибальною шкалою

Експерти поставили коаліційному уряду 3,2 бала за десятибальною шкалою. Такі результати опитування фонду “Демократичні ініціативи” були оприлюднені сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, фонд звернувся до українських експертів стосовно їхньої оцінки соціально-економічної ситуації в Україні та діяльності українського уряду.

Було опитано 85 експертів – політологів, аналітиків та журналістів. Експертам було запропоновано оцінити різні сторони діяльності уряду та стану суспільства за 10-бальною шкалою, де “0” означає найнижчий рівень, “10” – найвищий.

Фонд зазначає, що загалом надані експертами оцінки діяльності уряду та стану, в якому нині перебуває суспільство, вкрай незадовільні. Зокрема, середня оцінка діяльності уряду, сформованого коаліцією більшості у Верховній Раді, становить 3,2 бала.

Позитивні оцінки (вищі за 5 балів) отримали лише стан свободи слова (5,2 бала) та рівень демократії (5,2 бала).