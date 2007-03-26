Експерти поставили уряду Януковича ”трійку” за десятибальною шкалою

12:49, 26 березня 2007
Політика
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Дані фонду “Демократичні ініціативи”

Науковий керівник Фонду „Демократичні ініціативи” Ірина Бекешкіна
Експерти поставили коаліційному уряду 3,2 бала за десятибальною шкалою. Такі результати опитування фонду “Демократичні ініціативи” були оприлюднені сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, фонд звернувся до українських експертів стосовно їхньої оцінки соціально-економічної ситуації в Україні та діяльності українського уряду.

Було опитано 85 експертів – політологів, аналітиків та журналістів. Експертам було запропоновано оцінити різні сторони діяльності уряду та стану суспільства за 10-бальною шкалою, де “0” означає найнижчий рівень, “10” – найвищий.

Фонд зазначає, що загалом надані експертами оцінки діяльності уряду та стану, в якому нині перебуває суспільство, вкрай незадовільні. Зокрема, середня оцінка діяльності уряду, сформованого коаліцією більшості у Верховній Раді, становить 3,2 бала.

Позитивні оцінки (вищі за 5 балів) отримали лише стан свободи слова (5,2 бала) та рівень демократії (5,2 бала).

 

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