Янукович стане Кучмою вже восени?

Рішення Конституційного Суду щодо скасування політреформи 2004 року може зявитися не пізніше першої декади жовтня.

Про це пише "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела у КС.

Як відомо, 252 депутати внесли до КС подання щодо конституційності закону №2222 про внесення змін до Конституції, який був ухвалений 2004 року. КС відкрив провадження за цим поданням.

В результаті ухвалення цих змін було змінено форму правління від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської, що суттєво звузило повноваження президента.

Видання зазначає, що за два дні до появи депутатського звернення главою Конституційного Суду було обрано Анатолія Головіна, "котрого ще до голосування називали явним фаворитом Банкової".

"По-друге, суддею-доповідачем у "справі" про закон №2222 призначили Сергія Вдовиченка. Обидва - уродженці Донбасу, обидва (за неофіційною, але абсолютно надійною інформацією) з`явилися у вищому суддівському зібранні з легкої руки регіоналів", - йдеться у публікації.

Видання наголошує, що "у Головіна за плечима - більш як чверть століття служби в органах держбезпеки, у Вдовиченка - десять років роботи у "внутрішніх органах" Донецька".

У публікації зазначається, що ходять "чутки про те, що над проектом рішення у справі про конституційну реформу трудяться люди, які жодного стосунку до КС не мають".

"Словом, численні злостивці стверджують, що цей дует ухвалить таке рішення, яке потрібне владі. Точніше, навіть не так: один озвучить, а інший проведе те рішення, яке напишуть на Банковій і надішлють їм з оказією", - цитує колег Українська правда.