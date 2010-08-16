Цушко називає соціальні пільги непосильним багажем для держави

Міністр економіки України Василь ЦУШКО називає нинішні соціальні пільги непосильним багажем для держави, тому виступає за їх монетизацію.

Про це міністр заявив під час відео-онлайн-конференції у видавництві «Аргументи і факти. Україна».

«У Києві пільгами на проїзд може скористатися кожен громадянин, тому що тут ходить транспорт, а в селі громадянин не може скористатися, тому що там приватні автобуси. Потрібно монетизувати пільги – видавати їх грошима. Тоді ця людина проїде в автобусі», - зазначив О.ЦУШКО.

«Умовно одержують всі пільги, але це обман. Всі знають, що у нас медицина платна, хоча в Конституції написано, що вона безкоштовна. Ми прийдемо до ситуації, коли захищатимемо неплатоспроможних громадян», - підкреслив міністр.

«З погляду ринкової стратегії – потрібно щоб платили всі, а бідним допомагати. Потрібно, щоб суспільство зрозуміло, що ціна не може бути одна для всіх», - вважає міністр.

Він також нагадав про рішення Кабінету міністрів підвищити субсидії населенню на оплату житлово-комунальних послуг з 14 липня, повідомивши, що поки не всі, кому такі субсидії передбачені, звернулися по державну допомогу.

«Є ще один парадокс – Захід оформляє 100% покладених субсидій, а решта регіонів – 60-70% покладених субсидій, - зауважив чиновник і додав. - Коли всі платитимуть все, у нас зникне економіка кривих дзеркал. Всі знають, що законодавчо пільги на 300 млрд. грн. – це нездійсненно».

Він закликав громадян не слухати критику рішень уряду, а йти оформляти субсидії.