Янукович: посилена угода між Україною та ЄС почне діяти у 2008 році

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що посилена угода між Україною та ЄС почне діяти у 2008 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після зустрічі з Президентом Європарламенту Хансом-Гертом ПОТТЕРІНГОМ.

В.ЯНУКОВИЧ вчергове сьогодні наголосив на безальтернативності європейського курсу для України.

Він підкреслив, що 2007 рік необхідно використати ефективно для підготовки посиленої угоди з Євросоюзом. За словами прем’єра, угода повинна передбачати виконання Україною всіх необхідних умов і відповідати європейським критеріям.

Також, на думку В.ЯНУКОВИЧА, дуже важливо, щоб угода передбачала, що двері ЄС для України є відкритими.

Він також розповів, що в ході зустрічі з Президентом Європарламенту було обговорено багато питань двосторонньої співпраці. Зокрема, питання енергетичної безпеки і участь України у відповідних європейських програмах; облаштування кордонів з ЄС; питання реадмісії та спрощення візового режиму.

«Багато напрямків нашої співпраці в перспективі відкриватимуть шлях до нашої стратегічної мети», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ, говорячи про європейську інтеграцію України.

Він також розповів, що поінформував Президента Європарламенту про політичну і економічну ситуацію в Україні. Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що в Україні все відбувається «виключно на демократичних засадах і в правовому полі».