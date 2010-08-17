Програма святкування Дня Незалежності у Києві

Київська міська державна адміністрація оприлюднила програму святкових заходів з нагоди 19-річниці Незалежності України та Дня Державного прапора.

Згідно з програмою, розміщеною на сайті КМДА, 21 серпня о 9.00 на Хрещатику розпочнеться міська молодіжна легкоатлетична естафета „Естафета Незалежності”.

22 серпня о 12.00 у Печерському ландшафтному парку відбудеться відкриття 55-ї щорічної міської виставки квітів.

Наступного дня о 9.00 відбудеться церемонії підняття Державного прапора України, а також вручення паспортів громадянина України.

О 10.30 розпочнеться церемонія підняття Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Державного прапора України, вручення державних нагород, паспортів громадян України, концертна програма (місце уточнюється).

З 12.00 до 22.00 на Майдані Незалежності триватиме святкова концертна програма до Дня Державного прапора України за участю провідних вітчизняних мистецьких колективів.

О 16.00 у Національному центрі ділового та культурного співробітництва „Український дім” відбудеться урочистий прийом за участю Президента України, народних депутатів, представників дипломатичного корпусу, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, політичних партій, громадськості.

24 серпня, на День Незалежності України о 9.00 у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі розпочнеться молитва за Україну.

О 9.30 за участю керівників держави і міста відбудеться церемонія покладання квітів до пам`ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському.

О 10.00 на Майдані Незалежності розпочнуться урочисті заходи.

О 10.00 на Літній естраді Центрального парку культури та відпочинку розпочнеться Всеукраїнський фестиваль аеродизайну „Повітряний карнавал”, присвячений Дню Державного Прапора та 19-й річниці незалежності України.

О 10.00 в акваторії р.Дніпро відбудеться міська регата з вітрильного спорту серед крейсерських яхт.

З 12.00 до 22.00 на Майдані Незалежності триватиме концертна програма: «Тобі, незалежна Батьківщино!» за участю національних мистецьких колективів

Цього ж дня з 9.00 до 17.00 вул. Хрещатик від Майдану Незалежності до вул. Б.Хмельницького відбуватимуться культурно-мистецькі та спортивні заходи для дітей та молоді.