Янукович змінив головного розвідника країни
20:30, 17 серпня 2010Політика
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Указ на офіційному сайті
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Віктора ГВОЗДЯ з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Текст відповідного указу № 818/2010 від 17 серпня розміщений на офіційному сайті глави держави України.
Іншим указом (№ 819/2010 від 17 серпня 2010 року) В.ЯНУКОВИЧ призначив на цю посаду Сергія ГМИЗУ.
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