Янукович змінив головного розвідника країни

Указ на офіційному сайті

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Віктора ГВОЗДЯ з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Текст відповідного указу № 818/2010 від 17 серпня розміщений на офіційному сайті глави держави України. Іншим указом (№ 819/2010 від 17 серпня 2010 року) В.ЯНУКОВИЧ призначив на цю посаду Сергія ГМИЗУ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter