Вінський: 200 сімей привласнюють 2/3 національного багатства України

Повноцінну демократію в Україні побудувати не вдасться, доки не буде зламана кланово-олігархічна система, створена Леонідом Кучмою.

Про це, як повідомляє прес-служба партії "Народна влада", заявив голова партії Йосип Вінській.

«Україна приречена на те, щоб вийти з системи, створеної Леонідом Кучмою. Якщо країна не вийде з кланово-олігархічної системи, то всі розмови про демократію, про розвиток соціальної сфери, економічні аспекти – все це залишиться порожніми словами. Адже коли 200 сімей привласнюють де-факто 2/3 національного багатства, і нічого не змінюється, громадянам такої країни сподіватися нема на що», - заявив Вінський.

На уточнююче питання, які кроки необхідно зробити для ліквідації цієї кланово-олігархічної системи, політик відповів:

«Принаймні, потрібно почати з трьох основних пунктів. Перше – усунути монополію олігархів в інформаційній сфері, заборонивши концентрувати в одних руках більше 25% акцій ЗМІ. Друге - чітко розділити бізнес і владу. Врешті-решт, адже потрібно виконати норму Конституції, яка забороняє депутатові чи міністру займатися бізнесом. Третє - українці повинні обрати ті політичні партії, які самі не залежні від олігархів і, отже, будуть спроможні боротися за зниження впливу олігархів на політичні процеси в країні».