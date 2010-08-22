Азаров привітав українців у Сингапурі

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ направив вітальну телеграму делегації України на перших Юнацьких Олімпійських іграх у Сингапурі з нагоди 19-ї річниці Незалежності України.

Як повідомляє департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, у телеграмі йдеться: «За час, що минув з набуття нашою державою Незалежності, вітчизняні спортсмени та тренери гідно представляли Україну на міжнародних змаганнях та найвищих форумах спорту – Олімпійських іграх. Досягнення спортсменів переконали світову громадськість у тому, що український народ має невичерпні національні традиції, велич духу та нестримне бажання перемагати».

За словами М.АЗАРОВА, не є випадковістю, що олімпійська скарбниця України щоденно поповнюється золотими, срібними та бронзовими нагородами, а імена українських чемпіонів та призерів записані золотими літерами в історію перших Юнацьких Олімпійських ігор.

«Нам є чим пишатися у цей святковий день. Висловлюю усім щиру вдячність за натхненну працю та відданість олімпійським ідеалам», - наголосив прем’єр-міністр.

Україну на І Юнацьких Олімпійських іграх представляють 55 атлетів віком 14-18 років.