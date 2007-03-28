Відбудеться круглий стіл: ”Україна через рік після парламентських виборів-2006”

29 березня 13-00

Круглий стіл на тему: «Україна через рік після парламентських виборів-2006: обличчя і перспективи влади, обличчя і перспективи країни», на якому обговорюватимуться перспективи національного примирення на шляху його досягнення (дострокові вибори, нова політична реформа, інші); вірогідність реалізації радикальних політичних сценаріїв; головні досягнення та помилки ключових політичних гравців. Організатори: Інститут національної стратегії України та Асоціація молодих політичних експертів. Учасники: Д.Видрін, В.Небоженко, В.Карасьов, В.Фесенко, А.Єрмолаєв, Д.Маленкович, С.Бєлковський І.Жданов, Т.Чорновіл, Є.Філіндаш, Т.Стецьків, О.Голуб, І.Пономарьов та ін. (готель «Київ», вул. Грушевського, 26/1). Потрібна акредитація. Телефони: (8 067) 232-26-80, 8 (050) 158-36-62.