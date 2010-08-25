На Говерлі члени ВО «Батьківщина» відновили пошкоджений тризуб

Івано-Франківська обласна організація ВО «Батьківщина» до 19-ї річниці незалежності України відновила скульптурну композицію «Тризуб» на Говерлі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облорганізації «Батьківщини», з цією метою у Києві було придбано білий мармур італійського виробництва, а художні роботи виконували скульптори зі Львова та Івано-Франківська.

У прес-службі наголосили, що силами партійних активістів пам’ятний знак «Тризуб» вагою 135 кг встановлено було 24 серпня на найвищій вершині українських Карпат - горі Говерла (2061м).

Як повідомляв УНІАН (фото), причини пошкодження тризуба на Говерлі були природніми. За інформацією Центру зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області, фахівці з’ясували, що елемент пам’ятного знаку на Говерлі відколовся через дефекти і вплив високогірного клімату.