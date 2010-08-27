Герман обіцяє, що журналісти до Януковича у «Межигір’я» поїдуть колись

Заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН обіцяє, що поїздка журналістів додому до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в «Межигір’я» коли-небудь відбудеться.

Про це вона сказала в інтерв`ю газеті «Сегодня».

Так, відповідаючи на запитання, коли відбудеться така поїздка (В.ЯНУКОВИЧ на своїй останній прес-конференції запропонував журналістам прямо з «Українського дому» вирушити до нього в гості), Г.ГЕРМАН сказала, що треба радитися з Президентом, коли він зможе прийняти стільки гостей. «Це я була проти того, щоб імпровізовано їхати в «Межигір’я». Такий візит не можна організувати за півгодини. Хоч б тому, що ми не могли привезти журналістів, а потім сказати: «Даруйте, через п`ять хвилин ви маєте піти». Треба, щоб у Президента був час. Але думаю, колись ця поїздка відбудеться», - підкреслила вона.

Кажучи про критику на адресу Президента з приводу кількості машин у кортежі, охорони, яка конфліктує з журналістами, і про те, чи знає Президент про цю критику, Г.ГЕРМАН зазначила, що В.ЯНУКОВИЧ читає все, що про нього пишуть. «Він найбільш інформована в Україні людина», - додала вона.

За її словами, всі Президенти світу мають дуже сильну і сувору охорону. «В охорони є свої інструкції, правила безпеки, і Президент не може тут диктувати свої умови. Це стосується і кортежу, і охорони. Повірте, це важко постійно жити з охороною, але є речі, яким потрібно підкорятися», - зазначила вона.

Також Г.ГЕРМАН уникла відповіді на запитання, чи розглядав Президент можливість переїзду в центр Києва. «Президент має свій графік. Кожен з нас має доступ тільки до тієї частини графіка, в якій він задіяний», - відповіла вона на це запитання.

Також Г.ГЕРМАН зазначила, що не обговорювала з Президентом питання, чому він з моменту інавгурації жодного разу не з`являвся на офіційних заходах разом зі своєю дружиною. «У нас не прийнято обговорювати особисті справи Президента. Я вже говорила, що для Президента сім`я - це святе: він виріс сиротою і дуже дорожить своєю дружиною, дітьми. Я б узяла на себе дуже багато, якби намагалася щось у цьому кому-небудь радити», - підкреслила заступник глави АП.